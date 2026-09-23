Бывший полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб

Кипрский Спартакос объявил о подписании Романа Безуса.

Напомним, что летом 35-летний украинец стал свободным агентом после окончания контракта с Анортосисом.

И лишь в конце сентября другой кипрский клуб, который станет уже третьим в карьере Безуса, Спартакос решил дать игроку контракт.

В прошлом сезоне Роман Безус провел 17 матчей, отметившись лишь одним голом в Кубке Кипра.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Шахтера отказался ехать в росию.

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