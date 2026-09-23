Ред Булл объявил о возвращении своего пилота

В Ред Булл объявили о возвращении Изака Аджара.

Напомним, что французский пилот пропустил три Гран-при из-за травмы запястья.

Вместо него за "быков" выступал Лиам Лоусон, а новозеландца в Рейсинг Буллз заменял Юки Цунода. Однако уже в Баку все пилоты вернутся на свои места.

Команда Ред Булл рада приветствовать возвращение Изака в этот уик-энд. После успешного восстановления запястья Изак вернется к работе в Баку в четверг. Команда хотела бы искренне поблагодарить Лиама Лоусона за его профессионализм, приверженность работе и усердный труд на протяжении последних трех гонок. Столкнувшись с непростыми обстоятельствами, он продемонстрировал впечатляющие результаты и внес ценный вклад в успехи команды. Мы желаем Лиаму всего наилучшего в связи с его возвращением в Рейсинг Буллз

Ранее также сообщалось, что Формула-1 сократит дистанцию гонок.

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