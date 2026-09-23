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Автоспорт

Ред Булл объявил о возвращении своего пилота

Изак Аджар примет участие в Гран-при Азербайджана.
Сегодня, 09:08       Автор: Андрей Безуглый
Изак Аджар / Getty Images
Изак Аджар / Getty Images

В Ред Булл объявили о возвращении Изака Аджара.

Напомним, что французский пилот пропустил три Гран-при из-за травмы запястья.

Вместо него за "быков" выступал Лиам Лоусон, а новозеландца в Рейсинг Буллз заменял Юки Цунода. Однако уже в Баку все пилоты вернутся на свои места.

Команда Ред Булл рада приветствовать возвращение Изака в этот уик-энд. После успешного восстановления запястья Изак вернется к работе в Баку в четверг.

Команда хотела бы искренне поблагодарить Лиама Лоусона за его профессионализм, приверженность работе и усердный труд на протяжении последних трех гонок.

Столкнувшись с непростыми обстоятельствами, он продемонстрировал впечатляющие результаты и внес ценный вклад в успехи команды. Мы желаем Лиаму всего наилучшего в связи с его возвращением в Рейсинг Буллз

Ранее также сообщалось, что Формула-1 сократит дистанцию гонок.

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