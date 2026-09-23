iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Звезда Баварии решил свои проблемы со здоровьем

Джамал Мусиала готов к полноценному возвращению.
Сегодня, 13:09       Автор: Андрей Безуглый
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Хавбек Баварии Джамал Мусиала готов полноценно вернуться на поле, пишет Bild.

Напомним, что в товарищеских матчах немец дважды терял сознание. Врачи обнаружили у игрока неврологическую дисфункцию, которая вызывала абсансы.

В итоге Мусиале прописали ряд лекарств, которые по окончании курса помогли игроку.

Сейчас полузащитник активно тренируется, у него более не наблюдается никаких проблем и вскоре он будет готов вернуться на поле.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе заболел.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться
Бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии Бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии
Ред Булл продлил контракт со своим вторым пилотом Ред Булл продлил контракт со своим вторым пилотом
Бывший полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб Бывший полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа14:15
Восстановление защитника Барселоны может сильно затянуться
Европа13:09
Звезда Баварии решил свои проблемы со здоровьем
Европа12:25
Бывший защитник Реала продолжит карьеру в Италии
Формула 111:30
Ред Булл продлил контракт со своим вторым пилотом
Европа11:00
Бывший полузащитник сборной Украины нашел себе новый клуб
Теннис09:56
Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре
Формула 109:30
Результативный вингер новичка Серии А уже попал на радары грандов
Формула 109:08
Ред Булл объявил о возвращении своего пилота
Киберспорт08:30
NaVi гарантировали себе топ-8 на PGL Wallachia Season 9
Вчера, 23:51
Европа23:51
Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK