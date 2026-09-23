Звезда Баварии решил свои проблемы со здоровьем

Хавбек Баварии Джамал Мусиала готов полноценно вернуться на поле, пишет Bild.

Напомним, что в товарищеских матчах немец дважды терял сознание. Врачи обнаружили у игрока неврологическую дисфункцию, которая вызывала абсансы.

В итоге Мусиале прописали ряд лекарств, которые по окончании курса помогли игроку.

Сейчас полузащитник активно тренируется, у него более не наблюдается никаких проблем и вскоре он будет готов вернуться на поле.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе заболел.

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