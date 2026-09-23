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Теофимо может отказаться от титула из-за назначения обязательной защиты

Чемпион WBA в полусреднем весе нацелен на более значимые поединки.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Теофимо Лопес не заинтересован в поединке против обладателя регулярного титула организации Джека Кэттеролла, с которым его обязали провести защиту.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, после санкционирования этого боя американский боксер рассматривает вариант отказа от своего титула.

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"Команда Лопеса говорит, что три недели назад президент WBA Гильберто Мендоса лично заверил их, что бой с Кэттероллом не будет назначен, и Лопес сможет нацелиться на более значимый поединок. Он встретится со своими менеджерами Китом Коннолли и Майком Борао, а также командой юристов, чтобы решить, захочет ли он позволить WBA быть частью его дальнейших планов", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, ранее чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия вызвал Теофимо Лопеса на объединительный бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Теофимо Лопес

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