Райан Гарсия вызвал Теофимо на объединительный бой после своей победы над Бенном
Обладатель пояса WBC в полусреднем весе выбрал себе приоритетного соперника.
Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия после своей победы в бою с Конором Бенном бросил вызов обладателю титула WBA в дивизионе Теофимо Лопесу.
Сразу после поединка американский боксер обратился к потенциальному сопернику, который находился в рингсайде и пытался к нему прорваться.
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"Теофимо, тащи свою задницу сюда. Ты где? Теофимо, ты где? Если он хочет устроить беспорядок - можем устроить. Мне вообще все равно. Я могу надрать тебе зад прямо сейчас", - заявил Гарсия.
"I'LL BEAT YOUR A** RIGHT NOW" @RyanGarcia wants Teo next ‼️ #GarciaBenn pic.twitter.com/SHFpklgT7A— Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) September 13, 2026
Позже чемпион WBC подтвердил, что собирается устроить унификацию с обладателем пояса WBA.
"Хочу объединительный бой против Теофимо. Думаю, это правильный шаг. Это грандиозный поединок. Тео - зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это", - отметил Гарсия.
Напомним, что Гарсия одержал победу над Бенном техническим нокаутом во втором раунде.
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