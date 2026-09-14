Райан Гарсия вызвал Теофимо на объединительный бой после своей победы над Бенном

Обладатель пояса WBC в полусреднем весе выбрал себе приоритетного соперника.

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия после своей победы в бою с Конором Бенном бросил вызов обладателю титула WBA в дивизионе Теофимо Лопесу.

Сразу после поединка американский боксер обратился к потенциальному сопернику, который находился в рингсайде и пытался к нему прорваться.

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"Теофимо, тащи свою задницу сюда. Ты где? Теофимо, ты где? Если он хочет устроить беспорядок - можем устроить. Мне вообще все равно. Я могу надрать тебе зад прямо сейчас", - заявил Гарсия.

Позже чемпион WBC подтвердил, что собирается устроить унификацию с обладателем пояса WBA.

"Хочу объединительный бой против Теофимо. Думаю, это правильный шаг. Это грандиозный поединок. Тео - зрелищный парень, это будет адская раскрутка. Он также хороший боец. Давайте сделаем это", - отметил Гарсия.

Напомним, что Гарсия одержал победу над Бенном техническим нокаутом во втором раунде.

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