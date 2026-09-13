Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку
Первый тайм команды завершили без голов. Счет был открыт на 65-й минуте: Себастьяно Эспозито воспользовался передачей Неманьи Матича и вывел Сассуоло вперед — 1:0.
Ювентус отыгрался на 82-й минуте благодаря Эдону Жегрове. Однако на этом голевая феерия только началась.
На 89-й минуте Кьерон Боуи снова вывел Сассуоло вперед — 2:1. Уже в компенсированное время Жегрова оформил дубль и сравнял счет — 2:2. Но последнее слово осталось за хозяевами: на 94-й минуте Василие Аджич забил победный мяч — 3:2.
Сассуоло — Ювентус — 3:2
Голы:
Эспозито, 65 — Жегрова, 82
Боуи, 89 — Жегрова, 90+1
Аджич, 90+4
Предупреждения:
Лукуми, 20; Липани, 48; Дуглас Луис, 76; Лейсен, 90+3.
Кстати, Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS.
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