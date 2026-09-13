iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку

В воскресенье, 13 сентября, в 4-м туре Серии А Сассуоло дома обыграл Ювентус со счетом 3:2, вырвав победу в драматичной концовке.
Вчера, 23:25       Автор: Сергей Носенко
Сассуоло — Ювентус / Getty Images
Сассуоло — Ювентус / Getty Images

Первый тайм команды завершили без голов. Счет был открыт на 65-й минуте: Себастьяно Эспозито воспользовался передачей Неманьи Матича и вывел Сассуоло вперед — 1:0.

Ювентус отыгрался на 82-й минуте благодаря Эдону Жегрове. Однако на этом голевая феерия только началась.

На 89-й минуте Кьерон Боуи снова вывел Сассуоло вперед — 2:1. Уже в компенсированное время Жегрова оформил дубль и сравнял счет — 2:2. Но последнее слово осталось за хозяевами: на 94-й минуте Василие Аджич забил победный мяч — 3:2.

Сассуоло — Ювентус — 3:2

Голы:
Эспозито, 65 — Жегрова, 82
Боуи, 89 — Жегрова, 90+1
Аджич, 90+4

Предупреждения:
Лукуми, 20; Липани, 48; Дуглас Луис, 76; Лейсен, 90+3.

Кстати, Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус сассуоло

Статьи по теме

Основной полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы Основной полузащитник Ювентуса выбыл на длительный срок из-за травмы
Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико Форвард Ювентуса перешел на правах аренды в Атлетико
Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла Ювентус оформил трансфер нападающего Ньюкасла
Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма Ювентус арендовал полузащитника Тоттенхэма

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Оболонь, матчи Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка перенесены
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:25
Европа23:25
Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку
Футбол22:55
Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS
Автоспорт22:15
Бондарев завершил сезон в Формуле Региональной Европы седьмым
Легкая атлетика21:39
Тамбери установил новый рекорд сезона и выиграл Абсолютный чемпионат мира
Легкая атлетика21:10
Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026
Футбол20:40
Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол
Украина20:09
Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ
Другие страны19:40
Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков
Европа19:05
У команды Лэмпарда худший старт за более чем 100 лет
Теннис19:00
Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK