Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ
Луганчане открыли счет уже на 7-й минуте. После передачи Попары Будковскому помешал защитник, однако первым на добивании оказался Пердута и отправил мяч в сетку.
После перерыва Буковина усилила давление. Сапутин несколько раз спас Зарю, в том числе после ударов Витенчука и Дадашова.
На 81-й минуте хозяева все же сравняли счет. Бусько прострелил с правого фланга на Танковского, который в одно касание пробил под правую штангу — 1:1.
В концовке команды не смогли забить второй гол. Заря набрала 8 очков и занимает седьмое место, «Буковина» с 7 баллами — восьмая.
Буковина — Заря — 1:1
Голы: Танковский, 81 — Пердута, 7.
Предупреждения: Мор, 4, Витенчук, 38, Танковский, 82, Бусько, 83 — Нестеренко, 33, Кушниренко, 84, Башич, 85, Попара, 90+3.
Буковина: Пеньков — Стасюк, Карась, Приймак, Бусько — Мор (Пидлепенец, 66), Витенчук, Задерака (Танковский, 70), Эдвин (Дахновский, 46) — Кравчук (Клепач, 79), Кожушко (Дадашов, 66).
Заря: Сапутин — Пердута, Янич, Джордан, Мачелюк — Елавич (Горбач, 65), Башич, Попара, Слесарь (Кушниренко, 46) — Нестеренко (Глущенко, 72), Будковский.
Статистика: удары (в створ) — 21 (8):8 (1); угловые — 10:4; офсайды — 2:0.
Напомним, Полесье обыграло Левый Берег и вышло в лидеры УПЛ.
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