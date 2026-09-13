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Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ

Буковина и Заря сыграли вничью в матче шестого тура Украинской Премьер-лиги. Встреча в Черновцах завершилась со счетом 1:1.
Сегодня, 20:09       Автор: Сергей Носенко
ФК Буковина / facebook
ФК Буковина / facebook

Луганчане открыли счет уже на 7-й минуте. После передачи Попары Будковскому помешал защитник, однако первым на добивании оказался Пердута и отправил мяч в сетку.

После перерыва Буковина усилила давление. Сапутин несколько раз спас Зарю, в том числе после ударов Витенчука и Дадашова.

На 81-й минуте хозяева все же сравняли счет. Бусько прострелил с правого фланга на Танковского, который в одно касание пробил под правую штангу — 1:1.

В концовке команды не смогли забить второй гол. Заря набрала 8 очков и занимает седьмое место, «Буковина» с 7 баллами — восьмая.

Буковина — Заря — 1:1

Голы: Танковский, 81 — Пердута, 7.

Предупреждения: Мор, 4, Витенчук, 38, Танковский, 82, Бусько, 83 — Нестеренко, 33, Кушниренко, 84, Башич, 85, Попара, 90+3.

Буковина: Пеньков — Стасюк, Карась, Приймак, Бусько — Мор (Пидлепенец, 66), Витенчук, Задерака (Танковский, 70), Эдвин (Дахновский, 46) — Кравчук (Клепач, 79), Кожушко (Дадашов, 66).

Заря: Сапутин — Пердута, Янич, Джордан, Мачелюк — Елавич (Горбач, 65), Башич, Попара, Слесарь (Кушниренко, 46) — Нестеренко (Глущенко, 72), Будковский.

Статистика: удары (в створ) — 21 (8):8 (1); угловые — 10:4; офсайды — 2:0.

Напомним, Полесье обыграло Левый Берег и вышло в лидеры УПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Заря ФК Буковина

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