Второй за день матч УПЛ перенесли из-за воздушной тревоги

Верес и Кудривка так и не смогли начать свой поединок.

Матч шестого тура украинской Премьер-лиги между Вересом и Кудривкой, который должен был состояться в субботу, 12 сентября, перенесли.

Начало поединка в Ровно на стадионе Авангард было запланировано на 18:00, однако было отложено из-за воздушной тревоги. Позже из-за продолжительной угрозы воздушных атак и вовсе было принято решение перенести игру.

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Как сообщает пресс-служба УПЛ, новая дата проведения и время начала этого матча будут определены дополнительно.

Верес после пяти сыгранных матчей имеет на своей счету пять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с двумя очками расположилась на последней позиции.

Напомним, ранее сегодня из-за воздушных тревог также был перенесен матч Кривбасс - Харьков.

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