Таисия Онофрийчук завоевала три золота на Гран-при в Брно

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук пополнила свою коллекцию наград двумя золотыми медалями в отдельных финалах Гран-при в Брно. После победы в многоборье украинка оказалась лучшей в упражнениях с мячом и булавами.

В финале с мячом Онофрийчук получила 28,450 балла, а за выступление с булавами судьи поставили ей 29,450. Таким образом, на этапе в Брно украинская гимнастка завоевала уже три золотые медали.

Успешно выступила и Полина Карика. Она поднялась на пьедестал в двух отдельных финалах: завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу с мячом.

Для Онофрийчук этот этап стал особенно результативным. По итогам четырех этапов Гран-при-2026 украинка собрала 11 медалей, десять из которых — золотые.

Напомним, Ярослава Магучих заработала рекордные призовые на абсолютном ЧМ-2026.

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