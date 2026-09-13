iSport.ua
Русский Українська
Другие

Таисия Онофрийчук завоевала три золота на Гран-при в Брно

Украинская гимнастка стала главной героиней заключительного этапа сезона, победив сразу в трех дисциплинах.
Сегодня, 17:58       Автор: Сергей Носенко
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук пополнила свою коллекцию наград двумя золотыми медалями в отдельных финалах Гран-при в Брно. После победы в многоборье украинка оказалась лучшей в упражнениях с мячом и булавами.

В финале с мячом Онофрийчук получила 28,450 балла, а за выступление с булавами судьи поставили ей 29,450. Таким образом, на этапе в Брно украинская гимнастка завоевала уже три золотые медали.

Успешно выступила и Полина Карика. Она поднялась на пьедестал в двух отдельных финалах: завоевала серебро в упражнении с обручем и бронзу с мячом.

Для Онофрийчук этот этап стал особенно результативным. По итогам четырех этапов Гран-при-2026 украинка собрала 11 медалей, десять из которых — золотые.

Напомним, Ярослава Магучих заработала рекордные призовые на абсолютном ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брно Таисия Онофрийчук

Статьи по теме

“Все равно верила, что буду первой”: Таисия Онофрийчук подвела итоги ЧМ “Все равно верила, что буду первой”: Таисия Онофрийчук подвела итоги ЧМ
Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет Онофрийчук принесла Украине первое золото за 13 лет
Онофрийчук стала вице-чемпионкой на Кубке мирового вызова Онофрийчук стала вице-чемпионкой на Кубке мирового вызова
Онофрийчук с золота стартовала на Кбуке Европы Онофрийчук с золота стартовала на Кбуке Европы

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Оболонь, матчи Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка перенесены
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Футбол20:40
Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол
Украина20:09
Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ
Другие страны19:40
Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков
Европа19:05
У команды Лэмпарда худший старт за более чем 100 лет
Теннис19:00
Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской
Игровые18:55
Украина проиграла битву за бронзу
Формула 118:15
Гран-при Испании: Антонелли выиграл первую гонку на Мадринге
Гимнастика17:58
Таисия Онофрийчук завоевала три золота на Гран-при в Брно
Формула 117:39
Антонелли выиграл первый в истории Гран-при Испании на Мадринге
Украина17:19
Полесье обыграло Левый Берег и вышло в лидеры УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK