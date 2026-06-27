Онофрийчук стала вице-чемпионкой на Кубке мирового вызова
Украинка Таисия Онофрийчук поднялась на подиум на Кубке мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
18-летняя украинская спортсменка стала обладательницей серебряной медали в многоборье, продемонстрировав результат 112.000 баллов.
Победу в соревнованиях одержала Дарья Варфоломеев из Германии, а бронзовым призером стала Тахмина Икромова из Узбекистана.
Еще одна украинка Любовь Горащенко заняла 32-е место.
Также Онофрийчук отобралась во все четыре финала в отдельных упражнениях, которые состояться в воскресенье, 28 июня.
Кубок мирового вызова-2026 по художественной гимнастике
Многоборье, финал
- Дарья Варфоломеев (Германия) - 116.950
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 112.000
- Тахмина Икромова (Узбекистан) - 111.450
…
32. Любовь Горащенко (Украина) - 95.600
Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Олег Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!