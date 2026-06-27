Онофрийчук стала вице-чемпионкой на Кубке мирового вызова

Украинка Таисия Онофрийчук поднялась на подиум на Кубке мирового вызова по художественной гимнастике, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

18-летняя украинская спортсменка стала обладательницей серебряной медали в многоборье, продемонстрировав результат 112.000 баллов.

Победу в соревнованиях одержала Дарья Варфоломеев из Германии, а бронзовым призером стала Тахмина Икромова из Узбекистана.

Еще одна украинка Любовь Горащенко заняла 32-е место.

Также Онофрийчук отобралась во все четыре финала в отдельных упражнениях, которые состояться в воскресенье, 28 июня.

Кубок мирового вызова-2026 по художественной гимнастике

Многоборье, финал

Дарья Варфоломеев (Германия) - 116.950 Таисия Онофрийчук (Украина) - 112.000 Тахмина Икромова (Узбекистан) - 111.450

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32. Любовь Горащенко (Украина) - 95.600

Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Олег Дорощук с мировым рекордом сезона выиграл мемориал Лонского.

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