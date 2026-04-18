Онофрийчук взяла золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку
Украинка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана Баку.
Украинская спортсменка стала победительницей многоборья с результатом 115,650 балла.
Онофрийчук опередила Дарью Варфоломеев из Германии и Стиляну Николову из Болгарии.
Еще одна украинка Полина Карика стала в многоборье 14-й.
Также Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала в отдельных упражнениях. Украинка стала первой в упражнениях с булавами, второй в упражнениях с обручем и лентой, а также шестой в упражнениях с мячом.
Карика в финалы отдельных упражнений отобраться не смогла.
Кубок мира по художественной гимнастике
Баку, Азербайджан
Многоборье
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 115,650
- Дарья Варфоломеев (Германия) - 114,750
- Стиляна Николова (Болгария) - 114,050
…
14. Полина Карика (Украина) - 105,950
Напомним, ранее Онофрийчук завоевала четыре из пяти золотых наград на этапе Кубка мира в Софии.
