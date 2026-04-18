Онофрийчук взяла золото в многоборье на этапе Кубка мира в Баку

Украинская грация также отобралась во все четыре финала в отдельных упражнениях.
Сегодня, 21:56       Автор: Игорь Мищук
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинка Таисия Онофрийчук завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана Баку.

Украинская спортсменка стала победительницей многоборья с результатом 115,650 балла.

Онофрийчук опередила Дарью Варфоломеев из Германии и Стиляну Николову из Болгарии.

Еще одна украинка Полина Карика стала в многоборье 14-й.

Также Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала в отдельных упражнениях. Украинка стала первой в упражнениях с булавами, второй в упражнениях с обручем и лентой, а также шестой в упражнениях с мячом.

Карика в финалы отдельных упражнений отобраться не смогла.

Кубок мира по художественной гимнастике
Баку, Азербайджан
Многоборье

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) - 115,650
  2. Дарья Варфоломеев (Германия) - 114,750
  3. Стиляна Николова (Болгария) - 114,050

14. Полина Карика (Украина) - 105,950

Напомним, ранее Онофрийчук завоевала четыре из пяти золотых наград на этапе Кубка мира в Софии.

