Онофрийчук выиграла золото на первом же этапе сезона

Полина Карика вошла в топ-15.
29 марта, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно начала новый сезон.

Спортсменка приняла участие в первом этапе Кубка мира по многоборству в Софии.

После первого соревновательного дня Онофрийчук не только возглавила зачет, но и стала единственной участницей, чья оценка была выше 30 баллов.

Во второй день украинка показала второй результат в упражениях с мячем и лентой. А итоговые 16.600 баллов позволили Онофрийчук выиграть первое золото сезона.

Также в турнире принимала участие Полина Карика, занявшая 15-е место в общем зачете.

Кубок мира, София. Многоборье

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) — 116,600
  2. Стиляна Николова (Болгария) — 116,200
  3. София Раффаэли (Италия) — 115,700

...

15. Полина Карика (Украина) — 106,950

