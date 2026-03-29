Онофрийчук выиграла золото на первом же этапе сезона
Полина Карика вошла в топ-15.
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук успешно начала новый сезон.
Спортсменка приняла участие в первом этапе Кубка мира по многоборству в Софии.
После первого соревновательного дня Онофрийчук не только возглавила зачет, но и стала единственной участницей, чья оценка была выше 30 баллов.
Во второй день украинка показала второй результат в упражениях с мячем и лентой. А итоговые 16.600 баллов позволили Онофрийчук выиграть первое золото сезона.
Также в турнире принимала участие Полина Карика, занявшая 15-е место в общем зачете.
Кубок мира, София. Многоборье
- Таисия Онофрийчук (Украина) — 116,600
- Стиляна Николова (Болгария) — 116,200
- София Раффаэли (Италия) — 115,700
...
15. Полина Карика (Украина) — 106,950
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!