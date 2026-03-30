Онофрийчук взяла три золота в отдельных упражнениях на этапе Кубка мира в Софии

После триумфа в многоборье украинка забрала еще три награды высшей пробы.
Сегодня, 18:40       Автор: Игорь Мищук
Таисия Онофрийчук / Getty Images
Украинка Таисия Онофрийчук триумфально выступила на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в столице Болгарии Софии.

В соревнованиях в отдельных упражнениях украинская грация завоевала три золотые медали.

Онофрийчук стала лучшей в упражнениях с обручем (30,400), мячом (29,000) и лентой (29,200). В упражнениях с булавами (28,700) украинка заняла пятое место.

Таким образом, на счету украинской гимнастки четыре из пяти наград высшей пробы этапа в Софии.

Напомним, ранее Онофрийчук завоевала золотую медаль в личном многоборье на первом этапе Кубка мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная гимнастика Кубок Мира по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук

