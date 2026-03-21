Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Марбелье

Украинская грация также квалифицировалась во все финалы отдельных упражнений.
Сегодня, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Таисия Онофрийчук / Getty Images

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой на втором этапе Гран-при в испанской Марбелье.

Украинка завоевала золотую медаль в многоборье, набрав в сумме 115,500 баллов.

Второй стала узбекистанка Тахмина Икромова, а третьей - Лилиана Левинска из Польши.

Еще одна украинка Полина Карика заняла седьмое место с результатом 108,950 баллов.

Также Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала отдельных упражнений: с обручем, мячом, лентой и булавами. Карика выступит в финале с мячом.

Гран-при по художественной гимнастике
Марбелья, Испания
Многоборье, финал

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) - 115,500
  2. Тахмина Икромова (Узбекистан) - 112,700
  3. Лилиана Левинска (Польша) - 110,100

7. Полина Карика (Украина) - 108,950

Финалы в отдельных упражнениях состоятся в воскресенье, 22 марта.

Напомним, ранее украинец Олег Дорощук стал чемпионом мира в прыжках в высоту.

