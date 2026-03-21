Онофрийчук завоевала золото в многоборье на этапе Гран-при в Марбелье
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала чемпионкой на втором этапе Гран-при в испанской Марбелье.
Украинка завоевала золотую медаль в многоборье, набрав в сумме 115,500 баллов.
Второй стала узбекистанка Тахмина Икромова, а третьей - Лилиана Левинска из Польши.
Еще одна украинка Полина Карика заняла седьмое место с результатом 108,950 баллов.
Также Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала отдельных упражнений: с обручем, мячом, лентой и булавами. Карика выступит в финале с мячом.
Гран-при по художественной гимнастике
Марбелья, Испания
Многоборье, финал
- Таисия Онофрийчук (Украина) - 115,500
- Тахмина Икромова (Узбекистан) - 112,700
- Лилиана Левинска (Польша) - 110,100
…
7. Полина Карика (Украина) - 108,950
Финалы в отдельных упражнениях состоятся в воскресенье, 22 марта.
