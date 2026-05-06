Бой Джошуа и Фьюри все еще актуален. Хирн жестко ответил скептикам

Его клиент идет за титулом.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал в интервью iFL TV о том, выйдет ли всё-таки его клиент на ринг против Тайсона Фьюри.

Он очень вдохновлён и упорно тренируется. Сейчас у него есть чёткий график до конца года, и я считаю, что это хороший план — войти в 2027 год и побороться за титул чемпиона мира, потому что это то, чего он хочет.

Также он ответил, что не верит скептикам, которые считают, что бой Джошуа и Фьюри уже не вызовет такого восторга.

Мне смешно, когда люди говорят, что им этот бой уже не интересен — да просто заткнитесь, — заявил промоутер. — Это будет грандиозно. Это заинтересует всю страну. Назовите более масштабный бой в британской истории. Все знают, кто такие Джошуа и Фьюри: каждый пацан, каждая бабушка, каждый дядя и каждая тётя. Это масштабное событие.

Ранее организаторы  подготовили план Б для Усика после боя с Верховеном.

