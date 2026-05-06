Усик может провести бой с Кабаелом в Германии

Организаторы подготовили план "Б" для украинца после боя с Верховеном.
Александр Усик / Getty Images
В этом месяце в Египте Александр Усик выйдет на ринг против Рико Верховена, и хотя украинский чемпион считается фаворитом поединка, организаторы боя уже подготовили план "Б" на случай поражения Усика.

По данным talkSPORT, руководитель саудовского бокса Турки Аль аш-Шейх планирует обсудить с Усиком следующий бой против Кабаела, если тот проиграет Верховену 23 мая.

Отмечается, что возможное противостояние украинца с Кабаелом, Аль аш-Шейх рассматривает проведения в Германии в конце 2026 года. Ранее сообщалось, что Александр должен провести бой с Агитом Кабаелом в рамках защиты титула WBC.

Ранее в интервью гегемон супертяжёлого веса заявлял, что не против поединка с немецким боксёром, однако больше заинтересован после боя с Верховеном встретиться с победителем боя Фабио Уордли – Даниэля Дюбуа.

Также ранее Дюбуа высказался о потенциальной трилогии с Усиком.

Первый финалист: Арсенал победил Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов - видео матча
