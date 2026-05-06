Лень не помог? Хапоэль обыграл Реал

Накануне прошёл четвертьфинальный матч Евролиги, в котором израильский Хапоэль играл против Реала.

Клуб из Тель-Авива оказался сильнее и переиграл мадридскую команду со счётом 76:69. В составе испанского клуба играл Алексей Лень.

Украинский баскетболист провёл на площадке 20 минут, за это время он сумел набрать 2 очка (1/1 двухочковых), сделал 5 подборов и 2 блок-шота.

Следующий матч Реала против Хапоэля состоится 7 мая, сейчас мадридцы ведут в серии со счётом 2:1.

