Лень оформил дабл-дабл в победном матче Реала

Мадридская команда уверенно победила Бургос.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images

В воскресенье, в рамках чемпионата Испании по баскетболу Реал Мадрид сыграл против Бургоса. Мадридская команда без проблем справилась с соперником, помог "сливочным" Алексей Лень.

Центровой провел на площадке 21 минуту, за это время он набрал 10 очков, из которых 3/5 с игры, и реализовал 4 из 6 штрафных. Также он сделал 10 подборов, отдал 1 передачу и выполнил 1 блок-шот при 5 потерях.

Тем самым украинец сделал дабл-дабл в матче против Бургоса. Добавим, что в этом сезоне в чемпионате Испании Лень в среднем проводил на площадке 13 минут, набирая 7,2 очка, 3,2 подбора, 0,8 передачи и 1,4 блок-шота.

На текущий момент Реал возглавляет турнирную таблицу лиги, имея 24 победы и 2 поражения. Бургос они обыграли со счетом 94:78.

К слову, Бостон, в котором играет украинец Макс Шульга, может обменять Тейтума на звезду Бакс.

Статьи по теме

Лунин посетил баскетбольный матч вместо просмотра поединка сборной Украины Лунин посетил баскетбольный матч вместо просмотра поединка сборной Украины
Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании Лень не спас Реал от фиаско в Кубке Испании
Лень стал одним из героев игры против Гранады Лень стал одним из героев игры против Гранады
Реал с Ленем третий раз подряд проиграл в Евролиге Реал с Ленем третий раз подряд проиграл в Евролиге

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа10:47
Яремчук повторил достижения украинцев в Лиге 1
Лига Чемпионов10:24
Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ
НБА09:57
Стала известна сетка плей-офф НБА
НХЛ09:23
НХЛ: Вашингтон победил Питтсбург, Айлендерс проиграли Монреалю
НБА09:00
НБА: Лейкерс обыграли Юту, Бруклин уступил Торонто
Европа08:24
Кроос может вернуться в Реал
Европа07:57
Малиновский блеснул результативностью в Серии А
Еврокубки07:30
Лень оформил дабл-дабл в победном матче Реала
Европа07:14
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
Вчера, 23:52
Европа23:52
Интер в напряженном матче перестрелял Комо
