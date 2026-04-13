Лень оформил дабл-дабл в победном матче Реала

В воскресенье, в рамках чемпионата Испании по баскетболу Реал Мадрид сыграл против Бургоса. Мадридская команда без проблем справилась с соперником, помог "сливочным" Алексей Лень.

Центровой провел на площадке 21 минуту, за это время он набрал 10 очков, из которых 3/5 с игры, и реализовал 4 из 6 штрафных. Также он сделал 10 подборов, отдал 1 передачу и выполнил 1 блок-шот при 5 потерях.

Тем самым украинец сделал дабл-дабл в матче против Бургоса. Добавим, что в этом сезоне в чемпионате Испании Лень в среднем проводил на площадке 13 минут, набирая 7,2 очка, 3,2 подбора, 0,8 передачи и 1,4 блок-шота.

На текущий момент Реал возглавляет турнирную таблицу лиги, имея 24 победы и 2 поражения. Бургос они обыграли со счетом 94:78.

К слову, Бостон, в котором играет украинец Макс Шульга, может обменять Тейтума на звезду Бакс.

