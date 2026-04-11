Бостон может обменять Тейтума на звезду Бакс

Журналист Сэм Эмик сообщает, что Бостон может обменять Джейсона Тейтума в Милуоки на Янниса Адетокумбо.

Причиной такого решения боссов Селтикс может стать ранний вылет из плей-офф.

Отмечается, что команда смогла сэкономить более 300 миллионов долларов на зарплатах игроков и налоге на роскошь, что теперь может помочь бостонскому клубу совершить громкий обмен в межсезонье.

Во время восстановления Тейтума от травмы большую часть сезона руководство Селтикс пришло к выводу, что Браун может быть первым номером команды.

К слову, накануне игрок Бакс обновил рекорд по точным трёхочковым.

