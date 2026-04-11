Игрок Бакс обновил рекорд по точным трёхочковым

В ночь на 11 апреля прошёл матч между Милуоки и Бруклином, в котором игрок Бакс установил новый рекорд команды по количеству реализованных трёхочковых в одном матче.

Эй Джей Грин записал на свой счёт 35 очков, 5 подборов и 4 ассиста за 41 минуту на площадке. Отметим, что это его новый личный рекорд.

Также игрок сумел забросить 11 трёхочковых, что стало новым рекордом команды.

Ранее этот рекорд принадлежал Дэмиану Лилларду, который в ноябре 2024 года реализовал 10 дальних бросков. Столько же сумел реализовать и Рэй Аллен в апреле 2002 года.

