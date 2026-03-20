Баскетбол

НБА: Лейкерс одержали победу над Майами, Юта без Михайлюка разгромила Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:55       Автор: Игорь Мищук
Лейкерс обыграли Майами / Getty Images
В ночь на пятницу, 20 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 19 марта

Вашингтон – Детройт 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)

Вашингтон: Райли (15), Купер (13 + 7 подборов), Джонсон (12), Кэррингтон (10), Сарр (2) – старт; Вукчевич (21), Харди (13), Уоткинс (9 + 4 блок-шота), Гилл (0).

Детройт: Дюрен (24 + 11 подборов), Д. Робинсон (14), Томпсон (10 + 9 подборов), Дженкинс (9), Харрис (7 + 7 подборов) – старт; Рид (17), Леверт (14 + 6 передач), Хертер (14), Грин (2), Сассер (2), Холланд (2), Смит (2), Ланир (0).

Шарлотт – Орландо 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)

Шарлотт: Миллер (25 + 8 передач), Болл (20), Книппел (17), Бриджес (11), Диабате (3) – старт; Уайт (27), Колкбреннер (13), Джеймс (6), Грин (5), Мэнн (3), Г. Уильямс (0), Тиллман (0), Коннотон (0).

Орландо: Бэйн (24 + 7 подборов), Банкеро (20 + 7 передач), Саггс (9), Битадзе (4), да Силва (4) – старт; Кэйн (15), Картер (11), Пенда (8), Ховард (5), М. Вагнер (5), Моралес (2), Ричардсон (2), Каслтон (2).

Чикаго – Кливленд 110:115 (22:32, 23:29, 28:32, 37:22)

Чикаго: Джонс (20), Ричардс (16 + 8 подборов), Бузелис (13), Гидди (9 + 19 передач + 5 потерь), Секстон (9) – старт; Диллингэм (17), Ябуселе (10 + 11 подборов), Миллер (10), Уильямс (6).

Кливленд: Харден (36 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Э. Мобли (26 + 14 подборов), Тайсон (18 + 11 подборов), Меррилл (13), Уэйд (0 + 7 подборов) – старт; Шредер (9), Эллис (8), Брайант (5), Струс (0), Томлин (0).

Сан-Антонио – Финикс 101:100 (24:26, 28:33, 21:20, 28:21)

Сан-Антонио: Вембаньяма (34 + 12 подборов), Фокс (23 + 7 подборов), Шэмпени (14), Васселл (12), Барнс (6) – старт; К. Джонсон (6), Харпер (5), Корнет (1), Маклафлин (0), Брайан (0).

Финикс: Гиллеспи (24 + 6 передач), Букер (22), Грин (17 + 8 подборов), Игодаро (15 + 7 подборов + 7 передач), Гудвин (5 + 8 подборов) – старт; Флеминг (8), Данн (5 + 8 подборов), Малуач (4), Коффи (0), Буей (0).

Майами – Лейкерс 126:134 (42:29, 23:30, 23:38, 38:37)

Майами: Адебайо (28 + 10 подборов), Хирро (21 + 8 подборов), Митчелл (16 + 6 передач), Ларссон (11), Фонтеккьо (7) – старт; Пауэлл (20), Уэйр (14 + 9 подборов), Якучионис (7), Смит (2).

Лейкерс: Дончич (60 + 7 подборов + 5 перехватов), Джеймс (19 + 15 подборов + 10 передач), Ривз (18), Смарт (13), Эйтон (6) – старт; Хатимура (7), Хэйс (6), Ларэвиа (5), Кеннард (0).

Нью-Орлеан – Клипперс 105:99 (28:26, 27:26, 32:32, 18:15)

Нью-Орлеан: Мерфи (27), Бей (20 + 6 передач), Уильямсон (15), Джонс (11), Мисси (11 + 11 подборов) – старт; Фирс (8), Куин (5), Пул (5), Маткович (3).

Клипперс: Д. Джонс (22), Коллинз (18 + 8 подборов), Миллер (11 + 8 подборов), Данн (8 + 7 подборов), Б. Лопес (6) – старт; Богданович (16), Джексон (13), Сэндерс (5), Кристи (0).

Юта – Милуоки 128:96 (30:19, 34:25, 30:29, 34:23)

Юта: Бэйли (33 + 9 подборов), Харклесс (23 + 10 передач), Уильямс (23), Филиповски (16 + 8 подборов), Гарсия (7 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Хинсон (14), Тшибве (7), Мбенг (5 + 6 передач).

Милуоки: Роллинз (15), Дженг (13), Кузма (11), Тернер (3), Грин (0) – старт; Томас (14 + 5 потерь), Портис (11), Г. Харрис (6), Принс (6), Райан (5), Трент (4), Т. Адетокумбо (4), Джексон (2), Симс (2), Нэнс (0).

Сакраменто – Филадельфия 118:139 (33:45, 29:26, 27:36, 29:32)

Сакраменто: Рейно (30), Плауден (20), Дерозан (13), Ачиува (12 + 7 подборов), Уэстбрук (11 + 8 передач) – старт; Макдермотт (11), Кардуэлл (9 + 13 подборов), Хэйс (8), Монк (4).

Филадельфия: Эджкомб (38 + 7 подборов + 11 передач), Эдвардс (32), Граймс (27 + 7 передач), Барлоу (12 + 8 подборов), Бона (8 + 10 подборов) – старт; Драммонд (13 + 11 подборов), Боучэмп (4), Пэйн (3), Уотфорд (2), Уокер (0), Терри (0), Лаури (0).

