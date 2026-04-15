НБА: Шарлотт победил Майами в плей-ин, Портленд вышел в плей-офф, одолев Финикс

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Шарлотт обыграл Майами / Getty Images

В ночь на среду, 15 апреля, состоялись первые два матча плей-ин НБА.

На Востоке Шарлотт в овертайме одержал победу над Майами. В следующем матче Хорнетс сыграют с проигравшим в паре Филадельфия - Орландо, а Хит вылетели.

На Западе Портленд одолел Финикс и вышел в плей-офф, где сыграет в первом раунде против Сан-Антонио. Санз за место в плей-офф поборются с победителем в противостоянии Клипперс - Голден Стейт.

Результаты матчей плей-ин НБА за 14 апреля

Шарлотт – Майами 127:126 OT (26:24, 26:30, 37:29, 25:31, 13:12)

Шарлотт: Болл (30 + 10 передач), Бриджес (28 + 9 подборов), Миллер (23), Диабате (8 + 14 подборов), Книппел (6) – старт; Уайт (19), Колкбреннер (6), Г. Уильямс (5), Джеймс (2), Грин (0).

Майами: Митчелл (28 + 6 передач), Уиггинс (27 + 7 подборов), Хирро (23 + 6 передач), Уэйр (12 + 19 подборов + 5 блок-шотов), Адебайо (6) – старт; Хакес (13 + 8 передач), Пауэлл (11), Ларссон (6), Фонтеккьо (0).

Финикс – Портленд 110:114 (33:31, 29:34, 20:18, 28:31)

Финикс: Грин (35 + 5 потерь), Букер (22), Брукс (20 + 7 подборов), Гудвин (12), Уильямс (4) – старт; О'Нил (7 + 8 подборов), Гиллеспи (5), Игодаро (3 + 6 передач), Данн (2).

Портленд: Авдия (41 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Холидэй (21), Хендерсон (9), Камара (8), Клинган (2 + 11 подборов) – старт; Грант (16), Шарп (12), Тайбулл (3), Р. Уильямс (2 + 7 подборов), Мюррэй (0).

