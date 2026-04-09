Игрок Финикса отыграл всего 4 минуты и получил повреждения
Джейлен Грин получил травму в первой четверти, после чего ушёл в раздевалку и больше не вернулся на площадку.
Защитник Финикса провёл на площадке всего 4 минуты, прежде чем получил повреждение. Отмечается, что у игрока травма правого колена.
Помимо Грина, не смог доиграть матч и другой защитник Финикса, Джордан Гудвин. У него травма левого голеностопа, он сумел провести на площадке 13 минут.
Coming into tonight Jalen Green, Devin Booker, and Dillon Brooks had only played in 9 games together, and Jordan Ott said last night they have limited time to get them reps.— Griffin S. DeMarrais (@GDeMarraisTV) April 9, 2026
Jalen Green limped off the floor in the first quarter tonight and went to the locker room.
Насколько надолго выбыли игроки, пока неизвестно. К слову, игра Финикса, хоть и в отсутствие двух ключевых игроков, закончилась победой над Далласом со счётом 112:107.
