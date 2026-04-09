Игрок Финикса отыграл всего 4 минуты и получил повреждения

Травмы Грина и Гудвина омрачили матч с Далласом.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Грин / Getty Images
Джейлен Грин / Getty Images

Джейлен Грин получил травму в первой четверти, после чего ушёл в раздевалку и больше не вернулся на площадку.

Защитник Финикса провёл на площадке всего 4 минуты, прежде чем получил повреждение. Отмечается, что у игрока травма правого колена.

Помимо Грина, не смог доиграть матч и другой защитник Финикса, Джордан Гудвин. У него травма левого голеностопа, он сумел провести на площадке 13 минут.

Насколько надолго выбыли игроки, пока неизвестно. К слову, игра Финикса, хоть и в отсутствие двух ключевых игроков, закончилась победой над Далласом со счётом 112:107.

Тем временем НБА планирует реформу драфт-лотереи.

