Плей-офф НБА: Оклахома разгромила Финикс, Детройт уступил Орландо, Сан-Антонио обыграл Портленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:25       Автор: Игорь Мищук
Оклахома победила Финикс / Getty Images
Оклахома победила Финикс / Getty Images

В ночь на понедельник, 20 апреля, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого были сыграны три матча первого раунда плей-офф.

Результаты матчей плей-офф НБА за 19 апреля

Оклахома-Сити – Финикс 119:84 (35:20, 30:24, 32:22, 22:18)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 7 передач), Джейлен Уильямс (22 + 7 подборов + 6 передач), Холмгрен (16 + 7 подборов), Дорт (8), Хартенштайн (8 + 8 подборов) – старт; Джо (9), Митчелл (9), Уоллес (6), Маккейн (5), Джейлин Уильямс (5), Уиггинс (2), Карузо (2), К. Уильямс (2), Топич (0).

Финикс: Букер (23), Брукс (18 + 7 подборов), Грин (17), Гудвин (2), Игодаро (0 + 9 подборов) – старт; Флеминг (9), Гиллеспи (8), О'Нил (4), Буей (3), Коффи (0), Данн (0), Малуач (0), Хайсмит (0).

Счет в серии: 1-0

Детройт – Орландо 101:112 (27:35, 24:20, 23:26, 27:31)

Детройт: Каннингем (39), Харрис (17), Д. Робинсон (9), Дюрен (8 + 7 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов) – старт; Дженкинс (6), Стюарт (3), Грин (3), Леверт (3), Хертер (3), Холланд (2).

Орландо: Банкеро (23 + 9 подборов), Ф. Вагнер (19), Бэйн (17), Картер (17 + 7 подборов), Саггс (16) – старт; да Силва (7), Блэк (7), Битадзе (4), Кэйн (2).

Счет в серии: 0-1

Сан-Антонио – Портленд 111:98 (30:21, 29:28, 28:23, 24:26)

Сан-Антонио: Вембаньяма (35), Фокс (17 + 8 передач), Касл (17 + 7 подборов + 7 передач), Васселл (15), Шэмпени (6) – старт; Корнет (10), Харпер (6), К. Джонсон (3 + 7 подборов), Барнс (2), Бийомбо (0), Брайан (0), Олиник (0), Уотерс (0).

Портленд: Авдия (30 + 10 подборов), Хендерсон (18), Холидэй (9 + 11 передач), Камара (8), Клинган (4 + 7 подборов) – старт; Р. Уильямс (11), Шарп (10), Грант (5), Тайбулл (3), Уэсли (0), Крейчи (0), Мюррэй (0), Сиссоко (0), Ян Ханьсэнь (0).

Счет в серии: 1-0

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии

