Не Моуринью: Конкурент Переса на выборах пообещал привести в Реал именитого тренера

Кандидат в президенты Реала Энрике Рикельме отреагировал на намерение Флорентино Переса вернуть на пост главного тренера мадридской команды Жозе Моуринью.

По словам конкурента нынешнего главы "сливочных", он не поддерживает идею назначения португальского специалиста и имеет свой вариант, который назовет в случае победы на выборах.

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"Моуринью - хороший тренер, но профиль нашего проекта предполагает совсем другой стиль. Он не подходит для моего проекта. У меня есть другой тренер.

Я не могу назвать имя, но, возможно, вам поможет то, что это вторая по величине звезда мира после игроков Реала. Мы постараемся, чтобы тренером стал тот, кого все болельщики хотят видеть во главе Реала. Речь идет не о жесткой руке, а об авторитете", - приводит слова Рикельме Marca.

Выборы президента мадридского клуба состоятся в воскресенье, 7 июня.

Ранее Перес подтвердил, что собирается назначить Моуринью на пост тренера Реала.

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