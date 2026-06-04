iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Не Моуринью: Конкурент Переса на выборах пообещал привести в Реал именитого тренера

Имя потенциального наставника "сливочных" Энрике Рикельме называть пока отказался.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Энрике Рикельме / Getty Images
Энрике Рикельме / Getty Images

Кандидат в президенты Реала Энрике Рикельме отреагировал на намерение Флорентино Переса вернуть на пост главного тренера мадридской команды Жозе Моуринью.

По словам конкурента нынешнего главы "сливочных", он не поддерживает идею назначения португальского специалиста и имеет свой вариант, который назовет в случае победы на выборах.

Читай также: Реал представил основную форму на следующий сезон

"Моуринью - хороший тренер, но профиль нашего проекта предполагает совсем другой стиль. Он не подходит для моего проекта. У меня есть другой тренер.

Я не могу назвать имя, но, возможно, вам поможет то, что это вторая по величине звезда мира после игроков Реала. Мы постараемся, чтобы тренером стал тот, кого все болельщики хотят видеть во главе Реала. Речь идет не о жесткой руке, а об авторитете", - приводит слова Рикельме Marca.

Выборы президента мадридского клуба состоятся в воскресенье, 7 июня.

Ранее Перес подтвердил, что собирается назначить Моуринью на пост тренера Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринью

Статьи по теме

Президент Реала анонсировал назначение нового тренера Президент Реала анонсировал назначение нового тренера
Реал сделал запрос о трансфере защитника Арсенала Реал сделал запрос о трансфере защитника Арсенала
Моуринью выбрал замену Алабе Моуринью выбрал замену Алабе
В Киеве прошла юбилейная конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026 В Киеве прошла юбилейная конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Франции, Испании, Швеции
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в финальной серии против Сан-Антонио
просмотров

Последние новости

Другие13:20
В Киеве прошла юбилейная конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026
Европа12:42
"Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором
Европа11:59
Не Моуринью: Конкурент Переса на выборах пообещал привести в Реал именитого тренера
Бокс11:45
Бокс: расписание боев
Бокс11:35
Роуч и Сепеда поборются за вакантный титул WBC в легком весе
Бокс10:58
Усик сохранил вторую строчку в рейтинге P4P от ESPN
Европа10:32
Новый тренер Бенфики определился с судьбой Судакова
Европа10:11
Нападающий Ювентуса покинет клуб свободным агентом
Европа09:30
Президент Реала анонсировал назначение нового тренера
НБА08:12
Плей-офф НБА: Нью-Йорк повел в финальной серии против Сан-Антонио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK