Реал представил основную форму на следующий сезон
Мадридский клуб показал обновленную домашнюю экипировку.
Реал представил новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.
Обновленная экипировка мадридского клуба от технического партнера компании adidas выполнена в традиционном белом цвете.
Читай также: Реал достиг договоренности с защитником Ливерпуля
Также футболка дополнена темно-зелеными деталями на воротнике и манжетах рукавов, а атрибуты технического партнера в виде трех полосок выполнены в розовом цвете, сообщает официальный сайт "сливочных".
👌 Fresh. pic.twitter.com/1PRJ0X7TqN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
🎬 Cine.@adidasfootball pic.twitter.com/QJjH4vL4SK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2026
Ранее сообщалось, что Реал собирается подписать защитника Интера Дензела Дюмфриса.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!