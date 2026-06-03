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Реал представил основную форму на следующий сезон

Мадридский клуб показал обновленную домашнюю экипировку.
Сегодня, 11:56       Автор: Игорь Мищук
Реал презентовал новую форму / Real Madrid C.F.
Реал презентовал новую форму / Real Madrid C.F.

Реал представил новый комплект домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2026/27.

Обновленная экипировка мадридского клуба от технического партнера компании adidas выполнена в традиционном белом цвете.

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Также футболка дополнена темно-зелеными деталями на воротнике и манжетах рукавов, а атрибуты технического партнера в виде трех полосок выполнены в розовом цвете, сообщает официальный сайт "сливочных".

Ранее сообщалось, что Реал собирается подписать защитника Интера Дензела Дюмфриса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Реал Мадрид

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