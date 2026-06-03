Реал достиг договоренности с защитником Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Ибраима Конате продолжит карьеру в составе мадридского Реала.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, испанский клуб уже достиг устной договоренности с 27-летним футболистом о его будущем переходе.

Французский центрбек получит в стане "сливочных" контракт на четыре года.

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Конате сможет присоединиться к мадридской команде в статусе свободного агента после истечения в июне договора с Ливерпулем. Ранее мерсисайдцы вели переговоры с игроком о продлении соглашения, однако договориться не смогли.

Ожидается, что сделка будет окончательно оформлена в случае переизбрания президента Реала Флорентино Переса на новый срок.

В нынешнем сезоне Конате провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, записав на свой счет два гола.

Ранее сообщалось, что Реал также намерен подписать защитника Интера Дензела Дюмфриса.

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