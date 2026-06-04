В Киеве прошла юбилейная конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2026

Почти 1500 участников, 60 спикеров и целый день нетворкинга.

В среду, 27 мая, столичный КВЦ "Парковый" впервые принял Всеукраинскую конференцию по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine.

Нынешний саммит стал юбилейным - пятым - и наиболее масштабным в истории Sport&Business Club. Он объединил почти 1500 участников со всей страны, среди них - спортсмены, президенты федераций и клубов, представители брендов, медиа, предприниматели, маркетологи, инвесторы и управленцы. На протяжении дня гости знакомились, обсуждали будущие проекты, обменивались опытом и договаривались о сотрудничестве, которое непременно продолжится после саммита.

Сорганизаторами саммита выступили Агентство массового спорта Украины, Департамент молодежи и спорта КГГА, Спортивный комитет Украины и Отделение НОК Украины в Донецкой области.

Мероприятие провели журналистка телеканала "Мы - Украина" Мария Скиба и радиоведущий "Авторадио" Дмитрий Егоров.

В торжественной атмосфере CEO Sport&Business Club Алексей Брага вручил сертификат на 100 000 гривен руководителю Института ветеранов КНУБА "Архитектура стойкости" Артему Гончаренко. Средства были собраны благодаря донатам участников мероприятий Клуба и будут направлены на закупку необходимого реабилитационного оборудования.

Саммит проходил сразу на двух сценах, где выступили более 60 ведущих экспертов в сферах спорта, бизнеса и медиа, которые сегодня движут индустрию вперед. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога о реформах, крупных инвестициях, выживании спорта в условиях войны, привлечении спонсоров, интеграции новых технологий, реабилитации ветеранов и построении личного бренда атлетов за пределами арены.

На главной сцене выступали: Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный, президент НОК Украины Вадим Гутцайт, президент ФЛАУ Ольга Саладуха, директор Департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, легенда украинского футбола Александр Шовковский, директор Adidas Украина Игорь Маринич, спортивный блогер и основатель Trendets Camp Дмитрий Поворознюк, генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов, президент УПЛ Евгений Дикий, чемпион Украины и Турции по футболу и автор YouTube-проекта Денис Бойко, журналистка MEGOGO Александра Кучеренко, вице-президент НОК Украины и президент Украинской падел федерации Алексей Днепров, олимпийская чемпионка по фехтованию Елена Кравацкая, 6-кратная чемпионка Украины по легкой атлетике и амбасадор Biopell Дарья Ставнича, тренер вратарей ФК Шахтер Андрей Пятов, олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодед, основательница академии художественной гимнастики и бронзовая призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова, владелица WowBody App Анита Луценко, трехкратная олимпийская призерка по гребле на каноэ Людмила Лузан и другие.

Параллельно на Best Practices Stage на протяжении трех часов проходили практические дискуссии о развитии спортивных проектов, работе с аудиторией и современных инструментах коммуникации. Среди спикеров: чемпион Европы по фехтованию Роман Свичкарь, основатель DuelDuck Станислав Горуна, руководитель Spartan Ukraine Алексей Вовк, основатель X-Park Юрий Зозуля, основательница Red Foxes Елена Рожкова и другие.

"Провести саммит в КВЦ "Парковый" было нашей большой мечтой, и я искренне горжусь тем, что нам удалось воплотить ее в жизнь, даже в условиях войны. Это мероприятие стало наиболее масштабным в нашей истории, ведь мы побили абсолютно все собственные рекорды по количеству спикеров, гостей и партнеров. Когда видишь, как вся эта мощная синергия спорта, бизнеса и медиа работает на полную мощность на такой площадке, понимаешь, что для нашей индустрии нет ничего невозможного. Наша цель остается неизменной - создавать пространство для открытого диалога, крупных инвестиций, рождения новых технологических кейсов и коллабораций, которые движут отрасль вперед. В нынешних реалиях удерживать этот вектор и объединять спорт и бизнес крайне важно. Но, конечно, такого впечатляющего масштаба не было бы без наших надежных партнеров, большого сообщества Клуба и сильной команды. Благодарю всех, кто стал частью этой истории - и до новых встреч!" - прокомментировал CEO Sport&Business Club Алексей Брага.

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