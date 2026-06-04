"Теперь это товарищеский матч": Джошуа высказался о третьем бое с Усиком

Британский боксер оценил вероятность еще одной встречи в ринге с украинцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа ответил, возможен ли третий бой против обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Британский боксер, который сейчас работает с командой украинца, не стал исключать такой вероятности, но считает, что уже не будет такого напряжения, как в их первых двух поединках.

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"Третий бой с Усиком? Это решать ему. Но я думаю, что при всем уважении это было бы потрясающе.

Это просто дружеское соревнование. Раньше все было иначе, между нами была настоящая вражда, но теперь это товарищеский матч", - приводит слова Джошуа The Ring.

Напомним, что в сентябре 2021 года судьи единогласно отдали победу Усику в первом бою с Джошуа, после чего в августе 2022 года украинец одолел британца в реванше раздельным решением.

Ранее промоутер Джошуа очертил сроки проведения боя с Тайсоном Фьюри.

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