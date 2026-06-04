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Футбол

Новый тренер Бенфики определился с судьбой Судакова

Марку Силва принял решение по поводу будущего украинского хавбека.
Сегодня, 10:32       Автор: Игорь Мищук
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Экс-наставник Фулхэма Марку Силва, который должен сменить на посту главного тренера Бенфики Жозе Моуринью, определился с будущим украинского полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает CNN Portugal, португальский специалист рассчитывает на 23-летнего украинца в следующем сезоне и хочет сохранить его в составе команды.

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По информации источника, тренер уже уведомил руководство лиссабонского клуба о своем решении, попросив не продавать украинского хавбека ни при каких обстоятельствах.

При этом отмечается, что позиция Силвы совпадает с мнением совета директоров во главе с президентом "орлов" Руем Коштой, который не намерен отпускать из команды важных игроков.

В нынешнем сезоне Судаков провел в составе Бенфики 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Судаков также отказывается уходить из Бенфики.

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