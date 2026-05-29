Плей-офф НБА: Сан-Антонио разгромил Оклахому, сравняв счет в финале Запада

В ночь на пятницу, 29 мая, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках которого был сыгран один матч полуфинальной стадии плей-офф.

Сан-Антонио в шестом поединке финальной серии Западной конференции одержал разгромную победу над Оклахомой и сравнял счет в противостоянии 3-3.

Результат матча плей-офф НБА за 28 мая

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25)

Сан-Антонио: Вембаньяма (28 + 10 подборов), Касл (17 + 9 передач), Васселл (12), Шэмпени (10), Фокс (5 + 7 передач) – старт; Харпер (18), К. Джонсон (9), Олиник (6), Барнс (6), Корнет (3), Брайант (2), Уотерс (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Пламли (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (15), Маккейн (13 + 6 передач), Холмгрен (10 + 11 подборов), Хартенштайн (10), Дорт (5) – старт; Уоллес (11), Карузо (7), К. Уильямс (7), Уиггинс (5), Джейлин Уильямс (4 + 9 подборов), Джо (3), Джейлен Уильямс (1), Топич (0).

Счет в серии: 3-3

