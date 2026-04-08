НБА: Бостон без Шульги победил Шарлотт, Юта без Михайлюка уступила Нью-Орлеану
В ночь на среду, 8 апреля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 7 апреля
Вашингтон – Чикаго 98:129 (18:38, 19:28, 26:34, 35:29)
Вашингтон: Кулибали (19), Риз (17 + 11 подборов), Кэррингтон (14 + 7 передач + 5 потерь), Гилл (8), Блэк (3) – старт; Купер (17 + 5 потерь), Уоткинс (13 + 7 подборов), Шэмпени (5 + 8 подборов), Райли (2).
Чикаго: Джонс (20 + 9 передач), Секстон (15 + 9 подборов + 7 передач), Миллер (13 + 8 подборов), Окоро (11), Ябуселе (9) – старт; Диллингэм (26 + 7 подборов), Уильямс (20 + 7 подборов + 6 передач), Олбрич (7 + 7 подборов), Маккланг (5), Кавамура (3).
Индиана – Миннесота 104:124 (27:35, 26:28, 24:39, 27:22)
Индиана: Томпсон (17), Хафф (12), Уокер (11 + 5 потерь), Джексон (9), Браун (2) – старт; Слоусон (14), Топпин (14), Поттер (11), Джонс (9), Питер (5).
Миннесота: Досунму (24 + 5 потерь), Рэндл (19), Дивинченцо (11), Конли (8), Гобер (5 + 12 подборов) – старт; Хайлэнд (19 + 7 передач), Рид (17), Кларк (11), Андерсон (6), Беранже (2), Шэннон (2), Филлипс (0), Пуллин (0), Фримен (0).
Бруклин – Милуоки 96:90 (30:29, 19:14, 21:19, 26:28)
Бруклин: Лидделл (21), Сараф (19), Смит (11), Пауэлл (11), Скотт (8) – старт; Этьенн (9), Уилсон (7), Траоре (5), Джонсон (5).
Милуоки: Грин (20), Принс (16 + 11 подборов), Симс (12 + 8 подборов + 6 передач), Дженг (10 + 7 подборов + 7 потерь), Нэнс (8 + 6 передач) – старт; Райан (14), Г. Харрис (7), Джексон (3).
Торонто – Майами 121:95 (32:27, 32:24, 30:25, 27:19)
Торонто: Барнс (25 + 8 подборов), Ингрэм (23), Пелтль (17), Барретт (16 + 8 подборов), Куикли (3) – старт; Мамукелашвили (11), Уолтер (9 + 7 подборов), Мюррэй-Бойлс (6 + 8 подборов), Дик (4), Бэттл (4), Шэд (3 + 11 передач), Мобо (0), Джексон-Дэвис (0), Лоусон (0).
Майами: Уиггинс (24), Хирро (14 + 6 передач), Митчелл (9 + 6 передач), Адебайо (7 + 9 подборов), Ларссон (7) – старт; Пауэлл (14), Хакес (8), Джонсон (7), Уэйр (5 + 8 подборов), Голдин (0), Якучионис (0), Гарднер (0), Килс (0).
Бостон – Шарлотт 113:102 (20:31, 35:30, 35:26, 23:15)
Бостон: Браун (35 + 9 подборов + 5 потерь), Тейтум (23), Уайт (12), Кета (12), Хаузер (5) – старт; Притчард (12), Уолш (9), Шайерман (3), Вучевич (2 + 7 подборов).
Шарлотт: Болл (36 + 6 передач), Миллер (20), Бриджес (13 + 12 подборов), Книппел (13), Диабате (2) – старт; Г. Уильямс (9), Колкбреннер (4), Грин (3), Джеймс (2), Коннотон (0).
Нью-Орлеан – Юта 156:137 (24:34, 37:35, 50:27, 45:41)
Нью-Орлеан: Фирс (40 + 6 передач), Пул (34), Пиви (20), Куин (17 + 12 подборов + 7 передач + 7 потерь), Луни (7 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Хоукинс (25), Одуро (9), Александер (2), Дикинсон (2).
Юта: Мбенг (26 + 5 перехватов), Уильямс (19), Сенсабо (18), Тшибве (12 + 7 подборов), Филиповски (9) – старт; Чендлер (31 + 7 подборов + 8 передач), Кончар (12 + 10 подборов + 10 передач), Хинсон (10).
Голден Стэйт – Сакраменто 110:105 (25:26, 41:27, 19:28, 25:24)
Голден Стэйт: Мелтон (21), Подземски (20), Спенсер (14), Леонс (2), Др. Грин (1 + 7 передач) – старт; Карри (17), Бэсси (14 + 12 подборов), Пэйтон II (12), Сет Карри (9).
Сакраменто: Рейно (17 + 7 подборов), Ачиува (13), Клиффорд (12), Плауден (11), Картер (6) – старт; Хэйс (18), Макдермотт (16), Кардуэлл (8 + 9 подборов), Монк (4).
Клипперс – Даллас 116:103 (39:26, 26:29, 24:29, 27:19)
Клипперс: Ленард (34), Гарлэнд (22), Д. Джонс (11 + 10 подборов), Б. Лопес (9 + 11 подборов + 4 блок-шота), Данн (2 + 7 подборов) – старт; Коллинз (12 + 7 подборов), Сэндерс (11), Матурин (9), Миллер (4), Омьер (2), Кристи (0), Вашингтон (0), Педулла (0).
Даллас: Флэгг (25 + 9 подборов), Кристи (12), Маршалл (6), Пауэлл (4 + 8 подборов), Миддлтон (2) – старт; Бэгли (21 + 9 подборов), Нембхард (12 + 7 передач), Томпсон (11), Смит (6), Пулакидас (3), Джонсон (1).
Лейкерс – Оклахома-Сити 87:123 (27:34, 20:31, 15:28, 25:30)
Лейкерс: Хатимура (15), Тимми (11), Кеннард (10 + 9 передач), Эйтон (3), Ларэвиа (2 + 7 подборов) – старт; Смит (11), Тьеро (10), Бафкин (9), Кнехт (5), Джеймс-младший (4), Вандербилт (3), Маньон (2), Клебер (2).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (25 + 8 передач), Холмгрен (15 + 10 подборов), Митчелл (9), Дорт (8), Хартенштайн (0) – старт; Джо (18), Маккейн (15), Уиггинс (10), Карлсон (8), Карузо (6), Уоллес (5), Барнхайзер (2), К. Уильямс (2), Джейлин Уильямс (0), Топич (0).
Финикс – Хьюстон 105:119 (37:21, 20:33, 27:27, 21:38)
Финикс: Букер (31 + 8 передач), Уильямс (19 + 9 подборов), Грин (15 + 4 блок-шота), Гудвин (11), Брукс (10) – старт; Аллен (8), Игодаро (8), О'Нил (3), Буей (0), Бри (0), Гиллеспи (0), Данн (0), Флеминг (0), Малуач (0).
Хьюстон: Дюрант (24), Томпсон (22 + 11 подборов + 8 передач), Смит (20), Шеппард (12), Шенгюн (12 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь) – старт; А. Холидэй (12), Исон (12 + 7 подборов), Тэйт (2), Капела (2), Окоги (1).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!