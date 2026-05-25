Трое гонщиков вызваны к стюардам

Возможны перестановки в очковой зоне.
Сегодня, 13:24       Автор: Валентина Чорноштан
Гран-при Канады / Getty Images

Накануне закончился Гран-при Канады, в котором аж трое гонщиков были вызваны к стюардам после финиша.

Речь идёт о Лиаме Лоусоне, Нико Хюлкенберге и Джордже Расселле. Если первые двое были вызваны "на ковёр" за нарушение стартовой процедуры, то пилот Мерседеса - из-за того, что после схода выбросил из машины подголовник.

По имеющейся информации, пилот Рейсинг Буллз может получить 5-секундный штраф и тем самым опуститься с седьмого на восьмое место, а вот пилот Ауди, который также претендует на 5-секундный штраф, сохранит своё 12-е место.

Тем временем Расселлу придётся заплатить штраф в размере 5000 евро за то, что он выбросил подголовник из машины на трассу, после того, как его болид остановился из-за сломавшейся силовой установки, передает RacingNews365.

