Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC

Промоутер требует обязательную защиту.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик - Агит Кабайел / Getty Images

Чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик после победы над Рико Верховеном находится в сложной ситуации в хэвивейте.

Сразу же после боя инвестор Турки Аль аш-Шейх акцентировал, что хочет видеть реванш украинца против Верховена, но также Усика ожидает обязательная защита WBC против Агита Кабайела.

Однако промоутер немецкого боксёра Фрэнк Уоррен (Queensberry) настаивает на немедленном титульном бое своего клиента с Александром, а не на реванше, он заявил, что если осенью так и не пройдёт бой, то украинец должен освободить пояс.

"Пошли разговоры о реванше. Мы на это не пойдём. Агит уже давно в статусе претендента №1. Он хочет воспользоваться заслуженным правом. Именно этого мы и будем требовать от WBC. Надеюсь, доведём дело до конца", - сказал бизнесмен в интервью Sky Sports.

К слову,  Стивенсон разнёс форму украинского чемпиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Фрэнк Уоррен агит кабайел

