iSport.ua
Русский Українська

"Рефери помог Усику": Громкое обвинение чемпиона мира в суперлёгком весе

Стивенсон разнёс форму украинского чемпиона.
Сегодня, 10:54       Автор: Валентина Чорноштан
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Действующий обладатель титула WBO в суперлёгком весе Шакур Стивенсон высказался о бое Александра Усика против Рико Верховена.

Чемпион мира в четырёх весовых категориях не смог не упомянуть остановку поединка судьёй в 11-м раунде за секунду до гонга.

"Усик включился, когда это было необходимо. Рефери, конечно, помог Усику, но кто знает, может быть, Усик и сам бы справился, у него было предостаточно времени. Плохой вечер для Усика, похоже, он был не в лучшей форме!".

Добавим, что Верховен вместе со своей командой подал протест на исход боя.

Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Шакур Стивенсон Рико Верховен

Статьи по теме

Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC
"Всё могло бы сложиться иначе": Тренер Верховена раскрыл горькую правду о бое "Всё могло бы сложиться иначе": Тренер Верховена раскрыл горькую правду о бое
"Это не моя работа": Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном "Это не моя работа": Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном
Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: переходный матч в рамках Бундеслиги
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии с Оклахомой
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада одержала победу над Словакией, Финляндия обыграла Австрию
просмотров

Последние новости

Теннис14:10
Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос
Европа13:50
Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера
Формула 113:24
Трое гонщиков вызваны к стюардам
НБА12:58
Вембаньяма повторил достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом
Европа12:29
Леау выбирает между командами из АПЛ, Ла Лиги и турецкой Суперлиги
Европа11:50
Фернандес может покинуть Челси ради топ-клуба
Бокс11:29
Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC
Бокс10:54
"Рефери помог Усику": Громкое обвинение чемпиона мира в суперлёгком весе
НБА10:26
Тандер установили антирекорд в плей-офф впервые за шесть лет
Другие страны10:09
Все обладатели Золотой Бутсы: список победителей награды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK