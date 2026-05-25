"Рефери помог Усику": Громкое обвинение чемпиона мира в суперлёгком весе

Действующий обладатель титула WBO в суперлёгком весе Шакур Стивенсон высказался о бое Александра Усика против Рико Верховена.

Чемпион мира в четырёх весовых категориях не смог не упомянуть остановку поединка судьёй в 11-м раунде за секунду до гонга.

"Усик включился, когда это было необходимо. Рефери, конечно, помог Усику, но кто знает, может быть, Усик и сам бы справился, у него было предостаточно времени. Плохой вечер для Усика, похоже, он был не в лучшей форме!".

Usyk turned it on when he needed the ref helped for sure but who’s to say usyk wasn’t gone get him out of there he had plenty time.. Bad night in the office don’t look like he was in tip top shape to me! — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 23, 2026

Добавим, что Верховен вместе со своей командой подал протест на исход боя.

Ранее Усик рассказал, как относится к остановке боя с Верховеном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!