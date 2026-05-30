Арсенал успел установить антирекорд в финале Лиги чемпионов

"Канониры" играют в свою игру.

Арсенал записал на свой счет антирекорд Лиги чемпионов.

Напомним, что сейчас лондонский клуб играет в финале турнира против ПСЖ. После первого тайма счет 0:1 в пользу "канониров".

Команда Артеты забила быстрый гол и полностью отдала мяч сопернику. В итоге Арсенал за первый тайм установил антирекорд по точным передачам.

В первом тайме Арсенал отдал 105 передач, из которых лишь 69 точных. Это антирекорд первых таймов финал Лиги чемпионов с момента начала сбора статистики(сезон-2003/04).

