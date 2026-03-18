Лидер Милуоки временно вне игры после неудачного приземления

Форвард Милуоки Яннис Адетокумбо прошёл обследование после повреждения, полученного в матче против Индианы.

Напомним, что лидер Бакс в конце третьей четверти повредил колено после данка и больше не вернулся на паркет.

По новой информации, обследование показало, что серьёзных травм нет, игроку диагностирована гиперэкстензия левого колена и ушиб кости, сообщает ESPN.

Отмечается, что Адетокумбо пропустит минимум неделю, после чего снова пройдет осмотр.

Также в матче против Индианы греческий обошёл 12-кратного участника Матча всех форвард звёзд.

