Команда с Восточной конференции впервые за 10 лет не будет играть в плей-офф

В ночь на 29 марта прошёл матч Милуоки - Сан-Антонио, лишивший клуб из Висконсина шансов на участие в плей-офф.

Это поражение для Милуоки привело к тому, что команда не сможет даже принять участие в плей-ин. На данный момент их результат, 29-44.

В последний раз Милуоки не участвовал в плей-офф в сезоне-2015/16, тогда команда завершила регулярный чемпионат с результатом 33-49.

Добавим, что лучшим результатом для Милуоки является чемпионство в сезоне-2021/22.

