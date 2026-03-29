НБА: Детройт разгромил Миннесоту, Милуоки проиграл Сан-Антонио
В ночь на воскресенья, 29 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны шесть матчей.
Результаты матчей НБА за 28 марта
Милуоки — Сан-Антонио — 95:127 (24:37, 21:30, 34:35, 16:25)
Милуоки: Трент (18), Тернер (15), Роллинз (12 + 5 потерь), Дженг (12), Нэнс (5) – стартовый состав; Джексон (11), Симс (10 + 10 подборов), Грин (7), Принс (5), Райан (0).
Сан-Антонио: Вембаньяма (23 + 15 подборов + 6 передач), Касл (22 + 10 подборов + 10 передач), Вассел (16), Фокс (12 + 6 передач), Шемпени (11) – стартовый состав; К. Джонсон (16), Харпер (14), Брайан (4), Барнс (3), Маклафлин (2), Корнет (2), Олиник (1), Уотерс (1).
Миннесота — Детройт — 87:109 (24:33, 20:16, 16:25, 27:35)
Миннесота: Дивинченцо (22), Гобер (14 + 12 подборов), Рэндл (11 + 8 подборов), Шеннон (8), Конли (3 + 6 передач) – стартовый состав; Кларк (9), Рид (8), Хайленд (6), Беранже (4), Андерсон (2), Инглс (0), Филлипс (0).
Детройт: Харрис (18), Дженкинс (13 + 8 подборов), Д. Робинсон (10), Дюрен (10 + 13 подборов), Томпсон (6) – стартовый состав; Холланд (13), Рид (12 + 7 подборов), Хертер (11), Леверт (8), Грин (6), Ланир (2), Сассер (0), Смит (0).
Шарлотт — Филадельфия — 114:118 (36:25, 33:39, 28:28, 17:26)
Шарлотт: Миллер (29 + 8 подборов), Болл (20 + 8 передач), Бриджес (11), Кнюппель (11 + 11 подборов), Диабате (10 + 11 подборов) – стартовый состав; Уайт (16), Г. Уильямс (9 + 8 подборов), Колкбреннер (4), Грин (2), Джеймс (2).
Филадельфия: Эмбиид (29), Макси (26 + 7 подборов + 8 передач), Джордж (26 + 13 подборов), Эджкомб (13), Барлоу (3) – стартовый состав; Убре (9), Граймс (8), Бона (2), Эдвардс (2), Драммонд (0), Пейн (0).
Атланта — Сакраменто — 123:113 (27:30, 39:24, 22:28, 35:31)
Атланта: Александр-Уокер (27 + 8 передач), Джонсон (26 + 10 передач), Макколлум (22), Лендейл (19 + 13 подборов), Гуйе (10 + 7 подборов) – стартовый состав; Рисаше (13), Кисперт (4), Винсент (2), Колоко (0).
Сакраменто: Дерозан (22), Рейно (18 + 10 подборов), Ачиува (16), Монк (10 + 7 передач), Картер (2) – стартовый состав; Джеффрис (15), Плауден (14), Хейс (10), Кардуэлл (3 + 7 подборов), Клиффорд (3).
Мемфис — Чикаго — 125:124 (28:30, 28:28, 42:30, 27:36)
Мемфис: Кауард (24 + 9 подборов), Рупер (14), Проспер (12), Джексон (10), Смолл (6) – стартовый состав; Бертон (18), Мейшек (17), Джарро (14), Клейтон (7 + 6 передач + 5 потерь), Бал (3).
Чикаго: Бузелис (29 + 10 подборов), Джонс (19 + 9 подборов + 6 передач), Гидди (18 + 13 подборов + 10 передач + 5 потерь), Окоро (7), Миллер (5) – стартовый состав; Секстон (26), Олбрич (8 + 7 подборов), Диллингем (8 + 5 потерь), Уильямс (4).
Финикс — Юта — 134:109 (39:21, 34:24, 35:38, 26:26)
Финикс: Грин (31), Букер (26 + 8 передач), Игодаро (13 + 8 подборов), О’Нил (6), Гиллеспи (0 + 7 передач) – стартовый состав; Аллен (19), Малуач (12 + 9 подборов), Данн (9 + 8 подборов), Гудвин (8 + 9 подборов), Флеминг (7), Бри (3), Буэй (0).
Юта: Филиповски (26 + 9 подборов), Сенсабо (26), Бейли (13), Харклесс (4), Уильямс (0) – стартовый состав; Михайлюк (14), Чендлер (11 + 8 передач), Тшибве (7 + 7 подборов), Мбенг (5), Кончар (3).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!