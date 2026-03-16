Звезда Милуоки обошел 12-кратного участника Матча звезд
Яннис Адетокумбо в матче против Индианы набрал 31 очко (11 из 22 с игры), 14 подборов и 8 передач, чем помог команде победить Пэйсерс, а также установил новый рекорд НБА.
Лидер Бакс стал рекордсменом НБА по количеству матчей в регулярном сезоне с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами.
Греческий форвард сумел обойти Оскара Робертсона, на счету которого было 159 таких игр.
In today's win, Giannis (31p, 14r, and 8a) passed Oscar Robertson (159) for the most regular season games with at least 30+ PTS, 10+ REB and 5+ AST in NBA history 👏 https://t.co/kiyUgCsHos pic.twitter.com/DTv8votxG0
Однако в конце третьей четверти Яннис повредил колено после данка и больше не вернулся на паркет.
Тем временем защитник Оклахомы побил 63-летний рекорд НБА.
