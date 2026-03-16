Звезда Милуоки обошел 12-кратного участника Матча звезд

Установил исторический рекорд НБА, но травма колена прервала матч.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Яннис Адетокумбо в матче против Индианы набрал 31 очко (11 из 22 с игры), 14 подборов и 8 передач, чем помог команде победить Пэйсерс, а также установил новый рекорд НБА.

Лидер Бакс стал рекордсменом НБА по количеству матчей в регулярном сезоне с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами.

Греческий форвард сумел обойти Оскара Робертсона, на счету которого было 159 таких игр.

Однако в конце третьей четверти Яннис повредил колено после данка и больше не вернулся на паркет.

Тем временем защитник Оклахомы побил 63-летний рекорд НБА.

