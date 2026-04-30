Барселона выбрала троих игроков на продажу

Алехандро Бальде, Жюль Кунде или Марк Касадо могут покинуть команду.
Сегодня, 21:12       Автор: Андрей Безуглый
Жюль Кунде / Getty Images
Барселона намерена пополнить свой бюджет за счет продаж,пишет Diario Sport.

Каталонцы хотели бы сделать пару входящих трансферов, однако сначала им нужно увеличить свой бюджет.

Потому в клубе выбрали игроков, чья продажа наименее ударит по команде. Летом каталонцев могут покинуть Алехандро Бальде, Жюль Кунде или Марк Касадо.

Бальде интересен Манчестер Юнайтед, но манкунианцы не будут делать предложение, пока не убедятся в реальности сделки. Защитник не хочет уходить, а Барселона оценивает его в минимум 50 млн евро.

Жюль Кунде также не хочет уходить, однако его трансфер рассмотрят, если сумма будет убедительной. То же самое касается и Касадо.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед продлил своего воспитанника.

