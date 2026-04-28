Барселона хочет продлить аренду вингера Манчестер Юнайтед

Барселона заинтересована в продолжении сотрудничества с арендованным у Манчестер Юнайтед вингером Маркусом Рашфордом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы ведут переговоры с манкунианцами, стараясь договориться о повторной аренде 28-летнего футболиста.

Барселона имеет опцию выкупа англичанина за 30 миллионов евро, однако в клубе не хотят ее использовать и считают идеальным вариантом еще одну аренду. Если же договориться с МЮ по этому поводу не удастся, "блаугранас" попытаются снизить сумму компенсации за игрока.

В нынешнем сезоне Рашфорд отличился 13 голами и 13 результативными передачами в 45 матчах за Барселону во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!