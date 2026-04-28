Барселона хочет продлить аренду вингера Манчестер Юнайтед

Каталонцы ищут способы сохранить в составе Маркуса Рашфорда.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Маркус Рашфорд / Getty Images

Барселона заинтересована в продолжении сотрудничества с арендованным у Манчестер Юнайтед вингером Маркусом Рашфордом.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, каталонцы ведут переговоры с манкунианцами, стараясь договориться о повторной аренде 28-летнего футболиста.

Читай также: Барселона может подписать опытного норвежца

Барселона имеет опцию выкупа англичанина за 30 миллионов евро, однако в клубе не хотят ее использовать и считают идеальным вариантом еще одну аренду. Если же договориться с МЮ по этому поводу не удастся, "блаугранас" попытаются снизить сумму компенсации за игрока.

В нынешнем сезоне Рашфорд отличился 13 голами и 13 результативными передачами в 45 матчах за Барселону во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет подписать звезду Челси.

Статьи по теме

Барселона может подписать опытного норвежца Барселона может подписать опытного норвежца
Манчестер Юнайтед удержал победу против Брентфорда Ярмолюка Манчестер Юнайтед удержал победу против Брентфорда Ярмолюка
Соперники Барсы в Ла Лиге хотят перехватить у них Бастони Соперники Барсы в Ла Лиге хотят перехватить у них Бастони
Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

