Ханси Флик рассчитывает на связку защитника с Ламином Ямалем.

Барселона вместе с Ханси Фликом нашла игроков, которые смогут начинать атаки каталонцев от защиты в следующем сезоне.

Как передает источник, тренер "сине-гранатовой" команды осознает, что, имея конкурентный состав, клуб должен купить не только форварда, но и защитников, которые обладают атакующими качествами на поле.

Команда нацелилась на норвежского защитника Юлиана Рюэрсона, который, по мнению немецкого наставника, поможет Ламину Ямалю в поддержке атак, ведь Юлиан обладает всеми качествами атакующего защитника.

Помимо 28-летнего игрока Боруссии Дортмунд, Барселона может также совершить трансфер Андрея Рациу, 27-летнего румынского защитника, который сейчас выступает в Райо Вальекано.

Тем временем у Арбелоа возник конфликт с ветераном сборной Испании.

