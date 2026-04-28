"Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде

Также вспомнила о сальто после побед и пообещала повторить.

Украинская теннисистка Марта Костюк после победы над американкой Кэти Макнелли в матче четвертого круга турнира WTA 1000 в Мадриде высказалась касательно своей формы в этом сезоне.

Думаю, по уровню это похоже на то, как я играла в Брисбене, а там я действительно выступила очень хорошо. Если вы так считаете — пусть будет так (улыбается). Но я рада, что сейчас играю, возможно, лучший теннис в своей карьере.

Также 23-летняя спортсменка призналась, как ей помогает акробатика в игре на грунте.

Конечно, это помогло мне во многих аспектах — держать баланс, делать шпагаты, скольжение. Моё тело хорошо подготовлено к таким нагрузкам. Я чувствую себя очень сильной, и это точно помогло мне в детстве. Ну и, конечно, я много играла в теннис — спасибо моей маме. Думаю, это было хорошее сочетание для меня.

Раньше ты делала сальто после побед. Увидим ли мы это снова?

Посмотрим. Возможно, после следующего титула, если вспомню, сделаю — я всё ещё могу. Поэтому, возможно, здесь... не знаю.

