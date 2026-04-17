iSport.ua
Русский Українська

Костюк вышла в полуфинал турнира в Руане

Украинская теннисистка в трех сетах обыграла американскую соперницу.
Сегодня, 21:40       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images

В пятницу, 17 апреля, украинка Марта Костюк (№28 WTA) успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира WTA 250 во французском Руане.

За выход в полуфинал украинская теннисистка боролась с Энн Ли из США и сумела одержать победу в трех сетах со счетом 6:0, 6:7(4), 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Украинка за матч выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Руане Костюк встретится с немкой Татьяной Марией.

WTA 250, Руан, Франция
1/4 финала

Марта Костюк (Украина) - Энн Ли (США) 6:0, 6:7(4), 6:3

Напомним, что в другом полуфинале турнира в Руане сыграет еще одна украинка Вероника Подрез.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Марта Костюк

Видео

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK