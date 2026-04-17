Костюк вышла в полуфинал турнира в Руане
В пятницу, 17 апреля, украинка Марта Костюк (№28 WTA) успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира WTA 250 во французском Руане.
За выход в полуфинал украинская теннисистка боролась с Энн Ли из США и сумела одержать победу в трех сетах со счетом 6:0, 6:7(4), 6:3.
Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Украинка за матч выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.
В полуфинале турнира в Руане Костюк встретится с немкой Татьяной Марией.
WTA 250, Руан, Франция
1/4 финала
Марта Костюк (Украина) - Энн Ли (США) 6:0, 6:7(4), 6:3
Напомним, что в другом полуфинале турнира в Руане сыграет еще одна украинка Вероника Подрез.
