Костюк вышла в полуфинал турнира в Руане

В пятницу, 17 апреля, украинка Марта Костюк (№28 WTA) успешно преодолела четвертьфинальный барьер турнира WTA 250 во французском Руане.

За выход в полуфинал украинская теннисистка боролась с Энн Ли из США и сумела одержать победу в трех сетах со счетом 6:0, 6:7(4), 6:3.

Соперницы провели на корте 2 часа 4 минуты. Украинка за матч выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Руане Костюк встретится с немкой Татьяной Марией.

WTA 250, Руан, Франция

1/4 финала

Марта Костюк (Украина) - Энн Ли (США) 6:0, 6:7(4), 6:3

Напомним, что в другом полуфинале турнира в Руане сыграет еще одна украинка Вероника Подрез.

