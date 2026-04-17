Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка одолела в двух сетах чешскую соперницу.
Сегодня, 16:52       Автор: Игорь Мищук
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

В пятницу, 17 апреля, украинка Элина Свитолина (№7 WTA) успешно провела свой четвертьфинальный матч турнира WTA 500 в Штутгарте.

На соревнованиях в Германии украинская теннисистка встречалась с Линдой Носковой (№14 WTA) из Чехии и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(2), 7:5, завоевав путевку в полуфинал.

Соперницы провели на корте 1 час и 42 минуты. Украинка за матч 11 раз подала навылет, не совершала двойных ошибок и реализовала два из восьми брейк-пойнтов.

Соперница Свитолиной по полуфиналу определится в противостоянии чешки Каролины Муховой и американки Коко Гауфф.

WTA 500, Штутгарт, Германия
1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Линда Носкова (Чехия) 7:6(2), 7:5

Ранее сообщалось, что украинка Вероника Подрез впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA.

