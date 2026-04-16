Олейникова выбыла с турнира в Руане

В Руане прошел матч 1/8 финала WTA 250, в котором приняла участие Александра Олейникова.

Соперницей украинки стала представительница Венгрии Анна Бондарь.

Олейникова начала партию с разгрома, не сумев взять ни одного очка в первом сете. Зато в итоге реабилитировалась во втором, выиграв его 4:6.

Однако в решающем третьем сете Александра снова допустила ряд ошибок, проиграв всухую.

WTA 250. Руан. 1/8 финала

Анна Бондарь (Венгрия) — Александра Олейникова (Украина) — 2:1 (6:0, 4:6, 6:0)

