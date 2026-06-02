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Футбол

Два мадридских клуба претендуют на хавбека Ливерпуля

Алексис Мак Аллистер может покинуть клуб.
Вчера, 22:52       Автор: Андрей Безуглый
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер может летом покинуть команду, пишет Ole.

Издание утверждает, что Флорентино Перес назвал хавбека будущим трансфером в случае победы на президентских выборах.

Однако также за игроком давно следит Атлетико. Диего Симеоне является огромным поклонником таланта аргентинца и будет настаивать на его трансфере.

В случае, если Реал попробует оформить сделку, Атлетико, скорее всего, включится в гонку. На текущий момент Трансфермаркт оценивает Мак Аллистера в 80 млн евро.

Ранее также сообщалось, что два других аргентинца могут оказаться на родине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Мак Аллистер

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