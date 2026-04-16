Подрез впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

В четверг, 16 апреля, украинка Вероника Подрез (№206 WTA) провела свой матч второго раунда турнира WTA 250 во французском Руане.

Украинская теннисистка встречалась с седьмой сеянной на соревнованиях итальянкой Элизабеттой Коччаретто (№41 WTA) и одолела соперницу в трех сетах со счетом 7:6(5), 4:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 39 минут. За матч украинка выполнила семь подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 19 брейк-пойнтов.

Стартовав с квалификации в Руане, 19-летняя Подрез выиграла уже четвертый подряд матч и впервые в карьере вышла в четвертьфинал на своем дебютном турнире WTA.

Соперницей украинской теннисистки в 1/4 финала соревнований станет британка Кэти Бултер (№64 WTA).

WTA 250, Руан, Франция

Второй круг

Вероника Подрез (Украина) - Элизабетта Коччаретто (Италия) 7:6(5), 4:6, 6:4

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк в очень неровном матче прошла в четвертьфинал турнира в Руане.

