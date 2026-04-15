Костюк в очень неровном матче прошла в четвертьфинал турнира в Руане

Украинка оформила хороший камбек.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Марта Костюк / Getty Images

На турнире WTA 250 в Руане прошел четвертьфинал, в котором приняла участие Марта Костюк.

Соперницей украинки стала американка Кэти Макнелли.

И в первом же сете Макнелли разгромила Костюк, позволив сопернице забрать лишь два сета.

Во втором сете Костюк полностью реабилитировалась, выиграв также со счетом 6:2, а в третьем додавила соперницу с разгромным 6:1.

Следующей соперницей Костюк станет другая американка Энн Ли.

WTA 250. Руан, второй круг

Марта Костюк (Украина) — Кэти Макнелли (США) 2:1 (2:6, 6:2, 6:1)

Вчера, 23:58
